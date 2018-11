Aan alcohol verslaafde dief vlucht met 6 flessen wodka onder jas Jef Van Nooten

10u57 0 Grobbendonk Een Georgiër die illegaal in ons land verblijft, werd op 30 oktober betrapt tijdens een winkeldiefstal bij Delhaize in Grobbendonk. Eerder sloeg hij ook al drie keer toe bij de Colruyt in Sint-Pieters-Leeuw. De man riskeert een celstraf van 10 maanden.

Een winkelverantwoordelijke van Delhaize in Grobbendonk kon Davit B. (47) op heterdaad betrappen tijdens het stelen van flessen sterke drank. “Hij vluchtte weg toen hij er over werd aangesproken, maar na een korte achtervolging kon hij worden gepakt. Hij had zes flessen wodka onder zijn kledij verstopt”, vertelt openbaar aanklager Wim Smets.

De man gaf de diefstal toe en verklaarde dat hij alcoholverslaafd is. Onderzoek wees uit dat hij eerder ook al drie winkeldiefstallen pleegde bij Colruyt in Sint-Pieters-Leeuw. “Daar stal hij in totaal 11 flessen whisky. Als hij geen geld heeft, gaat hij toch naar de winkel om zichzelf de producten toe te eigenen waar hij door zijn verslaving nood aan heeft”, vervolgt Wim Smets.

Ook in het Leuvense pleegde Davit B. verscheidene winkeldiefstallen. Daarvoor moet hij zich in januari nog verantwoorden. Voor de diefstallen in Grobbendonk en Sint-Pieters-Leeuw riskeert hij een geldboete en een gevangenisstraf van 10 maanden. Vonnis op 10 december.