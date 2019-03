5x uit in de Kempen dit weekend Annelin Marien

28 maart 2019

GROBBENDONK Chique Afterwork

In het Aldhem Hotel in Grobbendonk kan je vrijdagavond de werkweek afsluiten met Chique Afterwork. Hapjes en drankjes zijn aanwezig, en hopelijk ook jouw dansbenen, want er zal ook gedanst worden! De afterwork gaat van start om 18 uur, en eindigt om 1 uur. Inkom kost 13 euro (inclusief glas cava), te bestellen op www.chiqueafterwork.com/tickets. Afspraak vrijdagavond aan Jagersdreef 1, Aldhem Hotel, om het weekend goed in te zetten!

BRECHT 10e bosloop van Brecht

Zondag kunnen sportievelingen hun hart ophalen in Brecht. De 10e editie van de bosloop van Brecht vindt plaats, met parcours van 3km, 6,6km en 12km door de Brechtse bossen en heide. Start en aankomst zijn aan de sporthal van OC Clara Fey, Campus Kristus Koning (Bethaniënlei 5, Sint-Job-In-’t-Goor). Tussen 9 en 12 uur kan elke loper hier vrij starten. Inschrijven kan voor 6 euro op www.bosloopbrecht.be, ter plaatse kan dat aan één euro meer. En na de inspanning kunnen lopers nog genieten van een hapje of drankje aan de sporthal.

NIJLEN Barbecue Brandweer Nijlen

Hopelijk is het zaterdag mooi weer, want dan kan je afzakken naar Nijlen voor de jaarlijkse barbecue van de brandweer. In de brandweerkazerne in de Kerkstraat kan je in verschillende shifts aanschuiven, van 17 tot 20 uur. Inschrijven kan online via www.brandweernijlen.be, voor zo’n 5 euro per stuk vlees en 6 euro voor frieten en groenten. Zo steun je de brandweer van Nijlen, en heb je weer eens lekker gebarbecued!

HEIST-OP-DEN-BERG Romy en Julia: Aspitoneel Chiro Heist-Station

Niet Romeo en Julia, maar een modernere versie van het bekende verhaal van Shakespeare: Romy en Julia. De aspiranten van Chiro Heist-Station hebben de klassieker in een hedendaags jasje gestoken, en spelen het verhaal van twee verliefde meisjes die door hun families liever niet samen worden gezien. Het toneel wordt aan elkaar geregen door dansjes van de jongere groepen van de chiro, en er zijn twee voorstellingen: zaterdag om 19 uur en zondag om 13 uur. De aspiranten verwachten u in Parochiezaal Heilig Hart, tickets kosten 5 euro, aan de kassa te betalen.

RIJKEVORSEL Halfvasten Stoet

Wie dacht dat carnaval gedaan was, heeft het mis. De straten van Rijkevorsel lopen zondag weer vol carnavalenthousiastelingen, tijdens de 45e halfvastenstoet. De stoet gaat van start om half twee, en in de tent aan de kerk (Dorp 1) is er een groot carnavalsfeest voorzien. Ook aan de kleintjes is gedacht, want in zaal ‘t Centrum (Dorp 21) wordt er een kinderfeest georganiseerd. Overal is gratis inkom, dus voor wie carnaval nog niet gedaan moet zijn, kan zondag terecht in Rijkevorsel.