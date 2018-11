52-jarige man sterft nadat hij onder heftruck terechtkomt Andreas De Prycker & Jef Van Nooten

05 november 2018

20u09 0

Een 52-jarige man uit het Antwerpse Grobbendonk is maandagmiddag om het leven gekomen nadat hij bij werken aan het Leuvense imecgebouw onder een heftruck terechtkwam. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, maar volgens ooggetuigen stond de heftruck op een platform om zo de ‘cleanroom’ van het gebouw te betreden. Om een nog onbekende reden kwam de heftruck op de 52-jarige werfleider Guido Vissers terecht. De hulpdiensten probeerden de man nog te redden, maar alle hulp kwam te laat.

De werkgever van Guido, ASK Romein uit Malle, was in onderaanneming met de werken aan imec bezig. Zij reageren erg aangeslagen op het nieuws. “Wij zijn allemaal in shock. Guido was een vakman, een uitermate gepassioneerde ‘vakbroeder’, zoals wij dat zeggen. Dat nét hem zoiets moet overkomen, is vreselijk. De bedoeling was dat er inpandig een staalconstructie gemonteerd moest worden in de zogenaamde cleanroom van imec. De heftruck moest daarvoor in het gebouw gestoken worden, zo’n tien meter hoog. Waar het fout is gelopen, weten wij niet. Maar de heftruck moet naar beneden gekomen zijn, op Guido. We kunnen niet vatten wat er gebeurd is. Guido was werfleider en werkte al veertien jaar voor ons. Hij deed dit elke dag. We verliezen een geweldige collega én een fantastische, gepassioneerde mens”, zo vertelt gedelegeerde bestuurder Ivan Vinck. Ook bij nanotechnologiebedrijf imec zijn ze aangeslagen.

“Onze gedachten en diepste medeleven gaan uit naar de familie, vrienden en collega’s van het slachtoffer. Ik ben enorm geschrokken van dit ongeval en betreur enorm dat er een slachtoffer gevallen is. We stellen alles in het werk om de oorzaak van dit ongeval te onderzoeken”, zegt Luc Van den hove, CEO van imec.

“De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Van zodra we meer weten over de oorzaak zullen we verder communiceren”, zo klinkt het nog bij imec.

“Een wetsarts, het gerechtelijk labo en de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk onderzoeken de exacte omstandigheden van het ongeval”, zo geeft Sarah Callewaert, woordvoerster van het Leuvense parket aan. De werken aan de werf werden voor onbepaalde tijd stilgelegd.

Maart 2016 stelde imec haar gloednieuwe cleanroom nog voor in aanwezigheid van minister-president Geert Bourgeois, minister van Innovatie Philippe Muyters en burgemeester Louis Tobback.

Het hightech lab van meer dan 4.000 vierkante meter dient voor onderzoek naar de toekomstige generaties chiptechnologieën. Door dit ultramoderne laboratorium kan imec verder onderzoek verrichten naar nieuwe technologieën om microchips nog krachtiger, kleiner, performanter en energiezuiniger te maken.