25 maanden cel voor gewelddadige inbreker 14 juli 2018

De Nederlander Rob O., die in maart van dit jaar geweld gebruikte bij een woninginbraak in Grobbendonk, heeft bij verstek een celstraf van 25 maanden gekregen. De 27-jarige O. is momenteel nog steeds voortvluchtig. Zijn (eveneens uit Nederland afkomstige) kompanen komen er vanaf met lichtere straffen, omdat zij niet gewelddadig werden op het moment van hun betrapping. Voor Mohamed H. had de rechter 16 maanden cel in petto (waarvan de helft met uitstel), voor Mateo T. 14 maanden (waarvan de helft met uitstel) en voor Imane B.M. zestien maanden. (KDC)