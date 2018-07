"Betonblokken zijn levensgevaarlijk" CAFÉ-UITBATER NA ZWAAR ONGEVAL OP HERENTHOUTSE STEENWEG: WOUTER DEMUYNCK

12 juli 2018

02u48 3 Grobbendonk Dinsdagnacht zijn drie gewonden gevallen nadat een auto tegen de betonblokken op de Herenthoutse steenweg terechtkwam ter hoogte van café Palmenhof. Volgens uitbater Bart Van Looy zijn die betonblokken levensgevaarlijk, maar burgemeester Eric Van Meensel (N-VA) betwist dat. "Zonder de blokken waren er doden gevallen."

Dinsdag rond 23.45 uur kreeg een automobiliste, de 30-jarige D.S. uit Rijkevorsel, ter hoogte van café Palmenhof een flauwte, waardoor ze tegen de betonblokken terechtkwam. Op dat moment wilde de 56-jarige T.L. uit Grobbendonk net in zijn geparkeerde voertuig stappen, maar hij werd geraakt door de wagen die tegen de betonblokken was gereden. Ook OCMW-raadslid Annie Van Goubergen, vijfde op de N-VA-lijst, raakte gewond. "Ik heb haar deze ochtend gebeld en toen had ze het ziekenhuis al verlaten", vertelt burgemeester Eric Van Meensel. "Ze liep een gebroken teen op en had ook last van haar knie. Ze heeft blijkbaar wel veel geluk gehad, want zij wou net in de wagen stappen. Als die betonblokken er niet stonden, had de auto met volle impact op de terreinwagen ingereden. Dan hadden er doden kunnen vallen."





De betonblokken werden in januari geplaatst ter vervanging van bloembakken om de snelheid van de bestuurders af te remmen. Volgens Bart Van Looy, uitbater van café Palmenhof, zijn de blokken echter geen ideale oplossing. "Ik vind dat levensgevaarlijk, want 's nachts brandt daar ook geen straatverlichting. Je ziet die betonblokken niet staan. Toegegeven: er wordt hier te snel gereden, dus daar moet iets aan gedaan worden. Maar je lost dat niet op met betonblokken waartegen mensen zich doodrijden. Het kan ook op andere manieren. In de zes jaar dat ik hier al woon, heb ik nog nooit een flitsauto gezien. Op het grondgebied van Herenthout geldt het tegenovergestelde - daar staat er elke week wel een en daar rijden ze ook minder snel. Hier mag je maar 50, maar ze vliegen erdoor."





Van Meensel vindt dat de betonblokken net hun nut bewezen hebben. "We hebben die daar geplaatst omdat men vanuit Herenthout veel te snel rijdt op die baan. Zo reed men onder meer tegen de spiegels van andere auto's. Eerst stonden er bloembakken, maar die werden steeds verplaatst. De betonblokken zijn bovendien uitgerust met reflectoren waardoor ze goed zichtbaar zijn. Normaal gezien brandt daar ook verlichting."





De blokken blijven dus gewoon staan, al wordt er ook over alternatieven nagedacht. "We denken aan trajectcontrole en zijn daarover in gesprek met Herenthout", vervolgt Van Meensel. "Wanneer die zou komen, is momenteel echter nog onduidelijk. Of de blokken verdwijnen als er trajectcontrole is? Het is de bedoeling dat bestuurders met een trage snelheid de dorpskern van Bouwel binnenrijden. Als dat lukt met trajectcontrole, dan mogen de blokken weg."