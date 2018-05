Zitdagen invullen belastingaangifte 11 mei 2018

De FOD Financiën organiseert dit jaar opnieuw enkele zitdagen in Grimbergen voor het invullen van de aangiften in de personenbelasting aanslagjaar 2018, inkomstenjaar 2017. De zitdagen zullen plaatsvinden op: 18 mei van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot 15 uur in dienstencentrum Ter Borre; en op 24 mei van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot 15 uur; en 30 mei van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot 15 uur in het gemeentehuis. Vanaf midden mei kunnen alle inwoners van Grimbergen ook elke werkdag van 9 tot 12 uur terecht in de kantoren van Front-office Team 9 in de Groenstraat 51 in Vilvoorde voor het invullen van de aangiften. Vanaf juni kan dit tot 15 uur. (DBS)