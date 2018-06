Zingen De Lammekes hun zwanenzang? TOEKOMST ZWEMBAD ONZEKER: DEZE ZOMER BLIJFT HET AL DICHT DIMITRI BERLANGER

14 juni 2018

02u42 0 Grimbergen Weerklinkt de zwanenzang van De Lammekes? Daar lijkt het toch op, want het openluchtbad blijft de hele zomer dicht. De gemeente vindt - niet voor het eerst - onvoldoende redders. Een sluiting is mogelijk.

Geen dolle waterpret in juli en augustus. Er werden onvoldoende redders gevonden, en dus kan de veiligheid niet gegarandeerd worden. Nieuw is dat tekort aan redders ook al niet - stilaan is het een jaarlijks terugkerend fenomeen. Ook vorig jaar was het probleem al nijpend. Toen ging het zwembad uiteindelijk met vertraging open in de zomermaanden.





Maar dat laatste zit er dit jaar zelfs niet in. "Het werd de voorbije jaren steeds moeilijker om voldoende redders te vinden voor het openluchtzwembad", zegt sportschepen Tom Gaudaen (Open Vld). "Dit jaar bleek dat voor het eerst een onmogelijke opdracht te zijn. Voor De Lammekes alleen al moet de sportdienst op zoek naar 46 redders en toezichters. Dat lijkt mee te vallen, maar de beschikbaarheid van de jobstudenten varieert heel erg. Meer en meer jongeren gaan naar festivals of op reis, en kunnen zich geen volledige periode meer vrijmaken voor een zomerjob. We hebben bovendien ook - en vooral - een tekort aan gediplomeerde redders. Het is een knelpuntberoep geworden: ook uitbaters van andere zwembaden vinden moeilijk gekwalificeerd personeel." Dat laatste zien we inderdaad ook in bijvoorbeeld het overdekte Pierebad in Strombeek-Bever. Ook daar moesten de deuren al enkele keren onvoorzien gesloten worden omdat er te weinig redders paraat stonden. Al kunnen Grimbergenaren er deze zomer wel terecht voor een plons. Omdat De Lammekes de deuren dichthoudt, zal het Pierebad in juli en augustus op weekdagen een uur langer open zijn. Van maandag tot vrijdag zal je er dan al om 12 uur terechtkunnen, waar dat nu nog 13 uur is.





Eén gemeente, twee baden

Grimbergen is één van de weinige gemeenten die zelf nog een openluchtzwembad uitbaat. "Meestal is dat in handen van de provincie", klinkt het. "Dat we bovendien ook nog een overdekt zwembad hebben in Strombeek, maakt het financieel een nog grotere investering. En dat zwembad ligt helaas ook niet naast het openluchtzwembad, wat één en ander toch al gemakkelijker zou maken."





Gaudaen geeft dan ook aan dat er in de komende maanden eens goed nagedacht moet worden over de toekomst van De Lammekes. "Misschien moeten we wel op zoek naar een privépartner voor extra middelen. Zelfs een definitieve sluiting is een optie. In de plaats kunnen we dan bijvoorbeeld een gymzaal bouwen."