Zes sportievelingen fietsen 1.000 kilometer tegen kanker 09 mei 2018

Het gemeentebestuur steunt opnieuw de strijd tegen kanker. Al voor de achtste keer op rij nemen zes personeelsleden deel aan de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Zij zullen tijdens het hemelvaartweekend in vier dagen tijd 1.000 kilometer fietsen met start en aankomst in Mechelen. Het concept is eenvoudig: elk team dat 5.000 euro inzamelt voor Kom op tegen Kanker, mag deelnemen aan de actie. De netto-opbrengst gaat elk jaar naar wetenschappelijk kankeronderzoek. Om het inschrijvingsgeld van 5.000 euro te betalen organiseert het personeel verschillende acties. Je kan ook vrijblijvend een gift doen op het rekeningnummer BE14 7331 9999 9983 van de Vlaamse Liga tegen Kanker met vermelding van de code 170-031-102 gift.





(DBS)