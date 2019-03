Zelfuitleensysteem van start in bibliotheek DBS

27 maart 2019

14u10 0 Grimbergen De bibliotheek van Strombeek-Bever zal vanaf 2 april het gloednieuwe zelfuitleensysteem in gebruik nemen.

“Vanaf dan moeten gebruikers niet meer langs de balie passeren om materiaal terug te brengen, te verlengen of uit te lenen”, zegt schepen van Cultuur Philip Roosen (N-VA). “Dat kan aan een van onze drie gloednieuwe toestellen. Dit automatisch systeem zal niet alleen gemakkelijk zijn voor de gebruikers maar leidt ook tot meer privacy omdat niemand ziet wat je uitleent. Tegelijk krijgen onze medewerkers meer tijd om de gebruikers verder te helpen. In de beginperiode kan je steeds hulp vragen aan het infopunt.”

Als gebruiker kan je je materialen inleveren op elk vrij toestel. Nadien zet je de materialen weg op het daarvoor voorziene inleverrek. De medewerkers zullen de boeken wel nog steeds in de juiste rekken terug plaatsen.

Komt het eens voor dat je boete moet betalen? Dan kan je dat aan elk vrij toestel doen via Bancontact of aan het losstaande toestel met cash. Voor het uitlenen van materialen volg je de eenvoudige instructies op het scherm. Je scant eerst je bibkaart en verwerkt nadien de materialen per stapel. Het blijft wel belangrijk om je bibkaart of elektronische identiteitskaart mee te brengen, anders zal je niets kunnen uitlenen.

“Het gebruik van deze nieuwe technologie kadert in het grote geheel van maatregelen die we in de komende jaren willen nemen om zodoende te evolueren naar een bibliotheek van de toekomst”, aldus Roosen.