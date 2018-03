Zakdoek in het Fenikshof 30 maart 2018

Rotary Club Meise Bouchout organiseert zaterdag een optreden in het Fenikshof in Grimbergen, om 20 uur. Het podium zal ingenomen worden door 'Zakdoek'. Het belooft een aaneenschakeling te worden van muzikale, verbale en visuele onzin. De opbrengst van de avond gaat integraal naar de sociale doelen van de Rotary Club. De inkomprijs bedraagt 15 euro. Kaarten zijn ook te bestellen via info@rotarymeise-bouchout.be. (DBS)