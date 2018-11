Yvette herdenkt Wapenstilstand in etalage kledingzaak DBS

09 november 2018

18u29 1 Grimbergen Ook in kledingzaak ‘Bij Yvette’ in de Abdijstraat gaat de 100-jarige viering van Wapenstilstand niet onopgemerkt voorbij.

Yvette Luckner (72) heeft de etalage van haar charmante winkeltje, dat intussen al ruim 65 jaar bestaat, gedecoreerd met materiaal rond het thema. Onder meer twee soldaten staan er tussen de paspoppen, net als vlaggen van alle destijds strijdende landen. “Zo probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de herdenking. Het is niet elk jaar 100 jaar geleden dat we dit vieren. Hoe ik hier aan kom? Mijn zoon Peter is er al van jongs af aan mee bezig. Hij verzamelt alles wat met de Eerste Wereldoorlog te maken heeft.”

De etalage is nog een paar dagen te bewonderen. “Daarna ga ik ze poetsen en is het weer tijd voor een ander thema.”