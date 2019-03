Wolken gooien roet in het eten op sterrenkijkdagen WHW

17 maart 2019

18u02 0 Grimbergen De jaarlijkse sterrenkijkdagen zijn het slachtoffer geworden van het barre weer. Enkele honderden bezoekers kwamen hun kennis van de astrologie bijspijkeren bij Volkssterrenwacht MIRA. Door de vele bewolking was het echter niet evident om een glimp van de sterrenhemel op te vangen.

Zowel vrijdag als zaterdag kwamen vele kijklustigen tussen 7 en 11 ’s avonds gebruik maken van de telescopen om de wondere wereld van het heelal te ontdekken. De sterrenkijkdagen, waarvan de eerste editie al dateert van in de jaren ’80, hangen hard af van het weer. Op dat vlak was de vele bewolking een beetje een domper op de feestvreugde. De wintersterrenhemel met klassiekers als sterrenbeelden Stier, Orion, Tweelingen en de Voerman kon slechts met mondjesmaat bezichtigd worden. Gelukkig was er ook binnen genoeg te doen. Zo kon het publiek kennis te maken met de vele experimenten en maquettes die in de permanente tentoonstelling stonden opgesteld. Ook was er een multimediavoorstelling over onze plaats tussen de sterren.