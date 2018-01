WK-wedstrijden op groot scherm 02u31 0

Een klein half jaar voor het WK in Rusland begint de voetbalkoorts al te stijgen. Humbeek Sas Events en KFC Borght-Humbeek laten alvast weten dat ze de handen in elkaar slaan om de wedstrijden van onze Rode Duivels op groot scherm uit te zenden in een tent aan de kanaalbrug. "Eén uur voor aanvang van de wedstrijd openen we de deuren en je kan blijven plakken om de overwinning te vieren tot anderhalf uur na de wedstrijd. Een dj zorgt voor de nodige ambiance", aldus de organisatoren. Het evenement is gratis toegankelijk en voor kinderen is er een aparte zone afgebakend. De wedstrijden van de Rode Duivels worden gespeeld op 18 juni (Panama), 23 juni (Tunesië) en 28 juni (Engeland).





(DBS)