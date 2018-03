WK-wedstrijden op groot scherm 20 maart 2018

Ook tijdens de komende Wereldbeker in Rusland zal je de wedstrijden van onze Rode Duivels live op groot scherm kunnen volgen vanop de parking aan het Prinsenbos. Noteer dus 18, 23 en 28 juni in je agenda. Dan zijn respectievelijk Panama (17u), Tunesië (14u) en Engeland (20u) de tegenstanders. Als de Duivels doorstoten naar de volgende ronde(s) worden uiteraard ook die matchen nog uitgezonden. Ook tijdens het voorbije EK in 2016 en het WK in 2014 kwamen de Grimbergenaren massaal afgezakt naar de parking aan de Pastoor Woutersstraat tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels.





(DBS)