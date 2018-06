WK-wedstrijden op groot scherm in feesttent 14 juni 2018

02u41 0 Grimbergen Humbeek Sas Events en KFC Borght-Humbeek slaan de handen in elkaar om supporters van de Rode Duivels het WK op een leuke manier te laten beleven.

"Waar anderen kiezen voor een groot scherm in openlucht, kan je bij ons terecht in de grote feesttent aan de brug", zegt Jannik Grooten, ondervoorzitter van Humbeek Sas Events. "Bij regenweer supporter je dus lekker droog, en je bent ook beschermd tegen de volle zon. En als het erg warm is, zetten we de zeilen open zodat er een briesje door de tent kan waaien. Bovendien komt het grote scherm optimaal tot zijn recht zonder lichtinval van de zon. Je geniet dus van glasheldere beeldkwaliteit."





Dj's Koenius (wedstrijden tegen Panama en Tunesië) en Massiv (Engeland) zullen de opwarming en afterparty op zich nemen. Kinderen kunnen terecht in een afgebakende zone, zodat ook zij op een veilige manier naar de wedstrijden kunnen kijken. Eten en drinken doe je aan democratische prijzen. Je kan telkens anderhalf uur voor de aftrap terecht in de feesttent. (DBS)