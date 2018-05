Wielerteams tegen kanker krijgen duwtje in de rug 23 mei 2018

Mercedesgarage Bogemans Automotive steunde werknemer Koen Van Hoorick en zijn initiatief om zich in te zetten voor Kom op tegen Kanker. Zijn echtgenote Griet Verbergt verloor in 2017 na acht jaar haar moedige strijd tegen borstkanker. Familie en vrienden beslisten daarop om een fietsteam 'De Grietsers' op te richten. Ter nagedachtenis van 'hun' Griet fietsten ze 'de 1.000 km van Kom op tegen Kanker' . Met de deelname engageerde het team zich ook om 5.000 euro in te zamelen. Zaakvoerder Tim Bogemans besliste om hen te sponsoren, net als het Humbeekse wielerteam Panache Grenache, dat eveneens zal deelnemen. Ook de klanten deden met 1.320 euro hun duit in het zakje. De 1.000 km van KOTK vond plaats tijdens het Hemelvaartsweekend. De start en aankomst waren voorzien in Mechelen. De opbrengst is volledig bestemd voor kankeronderzoek.





(DBS)