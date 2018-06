Werkneemster gaat lopen met 11.000 euro van werkgever 15 juni 2018

02u36 0

Een 65-jarige vrouw uit Erps-Kwerps riskeert een celstraf van 12 maanden voor loondiefstal. De vrouw was sinds 2010 werkzaam bij een droogkuis in Grimbergen. Bij een iventaris kwam aan het licht dat er een serieus geldtekort was. De vrouw gaf meteen toe dat zij uit geldnood hierachter zat. Haar werkgever besloot haar een weede kans te geven maar na enkele maanden bleek er opnieuw 2000 euro te weinig te zijn in de kassa. Hierop werd een klacht ingediend. Het bedrijf stelde zich burgerlijke partij en vraagt een schadevergoeding van 11000 euro. "Uit de boekhouding blijkt duidelijk dat mevrouw het vertrouwen van haar werkgever ernstig beschaamd heeft", aldus het parket. Pittig detail: in 1986 werd de vrouw al eens veroordeeld voor loondiefstal. "Een effectieve celstraf is niet opportuun. Daar wint niemand bij. Spreek ze uit met uitstel en er hangt haar een zwaard van Damocles boven het hoofd", aldus de verdediging. Uitspraak op 28 juni. (WHW)