Werken Wolvertemsesteenweg hervatten volgende week DBS

15 november 2018

11u30 0 Grimbergen De nutsmaatschappijen starten volgende week met het tweede deel van de aanleg van nutsleidingen voor aardgas, elektriciteit en telecommunicatie in de Wolvertemsesteenweg. Deze keer wordt aan de zijde met de onpare huisnummers gewerkt. De werken starten op 21 of 22 november.

Om de hinder voor de handelaars tijdens de feestperiode zoveel mogelijk te beperken, splitsen de nutsmaatschappijen de werken op in twee delen. Volgende week starten ze aan het kruispunt met de Beiaardlaan en werken van daar tot aan het kruispunt met de Brusselsesteenweg. Dat deel van de werken zou afgerond moeten zijn tegen vrijdag 7 december. Tijdens het weekend van de kerstmarkt zou de Wolvertemsesteenweg gewoon toegankelijk moeten zijn in beide richtingen.

Op maandag 10 december (omstreeks 6 uur) wordt gestart met het tweede deel van de werken, dat loopt vanaf de verfhandel tot aan het kruispunt met de Beiaardlaan. Dat deel van de werken zou afgerond moeten zijn op 19 december. Tijdens deze periode zullen de nodige voorzieningen getroffen worden om de toegang tot de Abdijstraat (parking Fenikshof) te blijven garanderen.

De timing kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden. Deze tweede fase van de werken is minder ingrijpend omdat er aan de onpare zijde van de steenweg minder zware nutsleidingen liggen. Er wordt opnieuw gewerkt in zones van 70 meter om de handelszaken zo veel mogelijk bereikbaar te houden. Ook de bussen van De Lijn worden tijdens de werken omgeleid.

Na de aanleg worden alle huizen in de werfzone aangesloten op de nieuwe leidingen. De betrokken bewoners worden hierover door de nutsmaatschappijen geïnformeerd.

Wie op de hoogte wil blijven van de werken, kan inschrijven op de nieuwsbrief van Synductis: sien@synductis.be.