Werken op til aan Verbrande Brug 06 maart 2018

Binnenkort starten er wegenwerken aan de Verbrande Brugsesteenweg en de Heienbeekstraat in de wijk Verbrande Brug. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de straten worden vernieuwd. De werken starten dit voorjaar nog en zullen tot in het najaar duren. In die periode zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Tijdens de werken worden de nodige omleidingsroutes ingesteld. Op 7 maart om 20 uur is er een informatievergadering voor de omwonenden in de plaatselijke parochiezaal (Heienbeekstraat 26). (DBS)