Werken Oostvaartdijk opnieuw vertraagd door... eerdere vertragingen: bewoners pas in late najaar ‘verlost’ van werf voor hun deur Dimitri Berlanger

04 maart 2019

11u57 0 Grimbergen De bewoners van de Oostvaartdijk zijn nog niet meteen aan het feest: de grootscheepse saneringswerken zullen nog een groot deel van het jaar aanslepen. Opnieuw uitstel dus nadat eerst het voorjaar en dan de zomer als einddatum waren vooropgesteld. De nieuwe riolering steekt al onder de grond, maar de verdere heraanleg van de straat zal in horten en stoten verlopen, omdat verschillende aannemers door de eerdere vertraging al elders zijn beginnen werken.

De grootscheepse rioleringswerken in de Oostvaartdijk verlopen al een tijdje problematisch. Mede door verschillende tegenslagen en de weersomstandigheden – het is er heel lang één grote modderpoel geweest – maar vooral door een gebrekkige afstemming tussen aannemer en nutsmaatschappijen hebben de werken heel wat vertraging opgelopen. Oorspronkelijk zouden ze in het voorjaar afgerond zijn, daarna werd gesproken over de zomer en nu wordt pas het komende najaar vooropgesteld.

De bewoners kunnen niet anders dan ondergaan. Zij zaten niet alleen een hele tijd in de modder, ze zijn door de brugperikelen ook nog eens afgesneden van Humbeek dorp. “Het is niet leuk, maar je kunt er niks aan doen”, zegt bewoonster Jenny De Wolf. “Het is nu al beter doenbaar dan een tijdje geleden. Nu kunnen we tenminste in het weekend al met de wagen tot aan ons huis rijden. We zijn zelf bezig met verbouwingen en dat maakt het zeer moeilijk om afspraken te maken. Bovendien zitten we al drie weken met een gat voor onze garage. Mijn man geraakt zelfs niet buiten met zijn motor. Als we vragen wie verantwoordelijk is voor dat gat, sturen ze ons van het kastje naar de muur.”

We zitten al drie weken met een gat voor onze garage. We geraken zelfs niet buiten met onze motor! Jenny De Wolf

Einde nog niet in zicht

Op vraag van Jannik Grooten (CD&V) gaf burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) tekst en uitleg op de gemeenteraad. “De nieuwe riolering ligt. Nu is men begonnen met de funderingen en de individuele overkoppelingen naar de woningen. Daarna volgt de verdere afwerking. De aansluitingen door de nutsmaatschappijen vergen heel veel werk en ook de aanleg in klinkers voor de woningen zal nog heel wat tijd in beslag nemen.”

Bovendien zullen de werken elkaar niet naadloos opvolgen. “Door de opgelopen eerdere vertraging zijn verschillende aannemers al elders werken gestart en dus kunnen ze niet in één keer doorwerken aan de Oostvaartdijk. Bij momenten zal de werf dus stilliggen. Het einde van de werken is momenteel voorzien voor het najaar.”

Volgens de burgemeester valt het niet te vermijden dat er af en toe gas-, water- of elektriciteitsleidingen geraakt worden. “Er zijn immers geen exacte plannen voorhanden van die leidingen”, zegt Selleslagh. “Maar eens de werken afgerond zijn, zullen de bewoners voor jaren goed zitten. Riolering, gas, water, elektriciteit: alles wordt vervangen.”

Alternatieve parkeerplaatsen

Er is wel een alternatief voor de parkeerplaatsen die na de heraanleg van de Oostvaartdijk verdwijnen. “Het feestterrein aan Humbeek Sas wordt ingericht om 20 wagens te parkeren. Er zal een verharding worden voorzien en die zal ook ten goede komen van de evenementen van Humbeek Sas.” Ook langs de andere kant, ter hoogte van de Bergstraat, waar nu al een tijdelijke parking is, zullen extra parkeerplaatsen komen nu er een akkoord is met de Vlaamse Waterweg.