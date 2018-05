Werken Kareelstraat lopen uit 19 mei 2018

De werken in de Kareelstraat in Grimbergen hebben vertraging opgelopen. Controles hebben uitgewezen dat de nieuwe betonnering niet voldeed aan de kwaliteitseisen, waardoor de straat opnieuw opgebroken moest worden. Intussen werd er nieuw beton gestort, dat nu eerst moet uitharden. De nieuwe einddatum van de werken is voorlopig 8 juni. (DBS)