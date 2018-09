Werken in de Zevensterre 01 september 2018

Op maandag 3 september starten in de Zevensterre in Beigem asfalteringswerken. Verzakte boordstenen, greppels en straatkolken worden terug op hoogte gebracht. Het wegdek wordt vervolgens geprofileerd en afgefreesd. Tenslotte wordt het wegdek opnieuw geasfalteerd. Tijdens de werken is de straat afgesloten voor het verkeer. Oorspronkelijk hadden de werken al op 13 augustus moeten aanvatten. Maar door onvoorziene omstandigheden was de aannemer genoodzaakt de werken uit te stellen. (DBS)