Werken in de Jean Deschampsstraat DBS

05 maart 2019

18u00 0 Grimbergen In de Jean Deschampsstraat in de wijk Borgt wordt van woensdag 6 tot vrijdag 8 maart gewerkt.

“Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe verkaveling dienen er kabelwerken te gebeuren in de Jean Deschampsstraat”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Om de hinder voor de school te beperken is aan de aannemer gevraagd om de werken in de schoolvakantie uit te voeren. Tijdens de werken moet de ‘Park&Ride’ afgesloten worden en geldt er een parkeerverbod in de werfzone. Doordat het krokusvakantie is, blijft de hinder beperkt. De straat blijft gewoon toegankelijk voor het verkeer.”