Wereldoorlogen centraal op Oyenbrugmolenfeest 24 augustus 2018

Dit weekend vindt de zevende editie plaats van het Oyenbrugmolenfeest. Thema is 'Adieu 20ste eeuw' waarbij de twee wereldoorlogen op de voorgrond worden geplaatst. Over WOI is er de voorstelling 'Over de Brug', een monoloog van Jan Dhondt met het eeuwige verhaal over 'de vijand aan de overkant van het water'. Ook over WOII is er een evocatie voorzien met zowel Duitsers als geallieerden. De feestelijkheden starten op zaterdag 25 augustus om 20 uur met '20th Century Sax', een concertprogramma door het saxofoonkwartet CeDeL. Op zondag is iedereen welkom tussen 14 en 18 uur voor een vrij bezoek aan de molen en omgeving, inclusief de tentoonstelling die elk jaar uitbreidt over de geschiedenis van de site. De vereniging Oyenbrugmolen wil met het feest vooral de Oyenbrugmolen en de bijhorende restauratie- en energieprojecten voor een breed publiek openstellen. De toegang is gratis. www.oyenbrugmolen.be (DBS)