Ward Ruyslinckprijs voor kortverhalen uitgereikt 30 maart 2018

In de raadzaal van het gemeentehuis vond zopas de huldiging plaats van de Ward Ruyslinckprijs voor Kortverhalen 2018. Niet minder dan 107 kortverhalen werden er ingestuurd om mee te dingen naar deze literaire prijs, waarvan de organisatie in handen was van de Kunstkring Artfriends, in samenwerking met de gemeente Grimbergen. Juryleden waren de auteurs Stan Lauryssens (voorzitter), Diane Broeckhoven, Dominique Biebau en assistent-dienstleider van de bibliotheek Strombeek-Bever Ken De Pooter. De eerste prijs ging naar Johannes Decat uit Gent, de tweede naar Patrick Dooms uit Aalst en de derde naar Ans De Bremme uit Mechelen. Verder waren er nog twee eervolle vermeldingen voor Gisèle Vandervelde uit Zaventem en Erik Heiser uit Sint-Niklaas. Aan alle aanwezige deelnemers werd een mooi verzorgd boekje overhandigd, waarin de vijf topverhalen waren afgedrukt.





(DBS)