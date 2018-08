Wankele zijgevel moet afgebroken worden 09 augustus 2018

In de Dorpsstraat in Humbeek hield het onweer dinsdagnacht lelijk huis. Daarbij liep zelfs een dakconstructie van een woning in aanbouw schade op door de hevige wind. Een deel zakte in en ook een stelling viel om. Gelukkig raakte niemand gewond en werden ook geen voertuigen beschadigd. De werfleider liet gisteren de zijgevel uit voorzorg meteen stutten, want die dreigde om te vallen. De muur zal nu vanaf het dakgedeelte steen per steen weer afgebroken worden en dan helemaal opnieuw opgebouwd worden.





(DBS)