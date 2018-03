Wanhopig gezocht: redders GEMEENTE OVERWEEGT BEHEER GEMEENTELIJK ZWEMBAD UIT HANDEN TE GEVEN DIMITRI BERLANGER

14 maart 2018

02u38 0 Grimbergen Wie wordt redder in het Pierebad? De gemeente is de wanhoop nabij, want het zwembad moest noodgedwongen al een aantal halve dagen dicht blijven door het personeelstekort. "Het is een knelpuntberoep geworden", zucht sportschepen Tom Gaudaen (Open Vld). Ook voor het openluchtzwembad ziet het er deze zomer somber uit.

Het was al een jaarlijks terugkerend fenomeen voor openluchtzwembad De Lammekes: de eeuwige zoektocht naar voldoende redders. Vorige jaar ging het zwembad daardoor zelfs later open. Maar ook het redderstekort in het Pierebad is nu stilaan acuut. "We zitten echt op onze limiet", zegt Tom Gaudaen (Open Vld). "Een redder is vader geworden, een andere heeft een operatie ondergaan. We kunnen ook geen interimkracht inschakelen, want dan moet het al over langdurig zieken gaan."





Zwembad dicht

Vorige week bleef het Pierebad door het personeelsgebrek een aantal halve dagen gesloten, wat niet de eerste keer was dit jaar. "Ik kan niet uitsluiten dat dit nog zal gebeuren. We hebben intussen een consultant aangesteld. We willen bekijken of we de aanstelling van redders kunnen uitbesteden. Ook de optie om het beheer van het zwembad helemaal aan een externe firma over te dragen, sluiten we niet uit. Alles ligt nog open. Ook dat we het intern oplossen. Eind april komt de consultant met zijn rapport."





Grimbergen is ook een van de weinige gemeenten met zowel een binnen- als een openluchtzwembad. Ook voor De Lammekes ziet de zomer er opnieuw problematisch uit als het zo doorgaat. "We hebben een poule van 39 jobstudenten. Maar daarvan hebben er amper vijf een reddersdiploma. Dat lijkt mee te vallen, maar die beschikbaarheden variëren heel erg. We hebben vooral een tekort aan gediplomeerde redders. Toezichters zijn er voldoende. Voor een volledige bezetting van het Pierebad spreken we toch over vijf redders en toezichters."





In het gemeentelijk infoblad staat alvast een paginagrote advertentie 'Redders gezocht'. "Wie over een brevet 'Hoger Redder' beschikt of iemand kent: aarzel niet om u kandidaat te stellen", luidt de bijna wanhopige boodschap. Kandidaten vinden alle info op de gemeentelijke website.





Het is overigens zoals bekend niet het enige probleem waarmee het gemeentelijk zwembad worstelt. Er zijn nog steeds lekken en andere gebreken. Om die reden blijft het instructiebad nog tot 18 maart gesloten voor onderzoek door experts. Niet meteen wat je verwacht van een bad dat nog geen tien jaar oud is en ruim 10 miljoen euro gekost heeft. De gemeente heeft de hoofdaannemer in gebreke gesteld en dat proces is nog lopende. De oplevering is dan ook nog steeds niet gebeurd.