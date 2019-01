Vuur staat centraal op Driekoningenhappening WHW

06 januari 2019

20u06 0 Grimbergen Groot feest in Humbeek zaterdagavond. Voor de 20ste keer al organiseerde Humbeek Sas Events samen met tal van Humbeekse verenigingen de Driekoningenhappening.

De vele vrijwilligers hadden kosten noch moeite gespaard om het feestterrein aan de brug te Humbeek om te toveren in een heus feestdorp. In verschillende chalets boden lokale verenigingen verschillende lekkernijen aan. Om 16 uur konden de jongsten terecht in de verwarmde feesttent voor een optreden van Papa Chico! Het hoogtepunt van het weekend was de vuurshow. Vanop de brug konden jong en oud het geweldige vuurwerk aanschouwen. Daarnaast slaagde een vuurspuwer erin om alle monden open te laten vallen.