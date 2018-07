Vrouw sterft bij verkeersongeval 24 juli 2018

Een 47-jarige Roemeense vrouw is zondagavond om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op het verkeersknooppunt Strombeek-Bever. De bestuurder (20) en een tweede passagier (28) raakten lichtgewond. "Op basis van getuigenverklaringen vermoeden we dat de bestuurder rond 20.40 uur de controle over het stuur verloor tijdens een inhaalmanoeuvre in een scherpe bocht, waarna het voertuig de volledige rijbaan kruiste, over de kop ging, en in de berm terechtkwam", aldus het parket, dat een deskundige aanstelde om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan en het voertuig te onderzoeken. (VDBS)