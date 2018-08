Vroegere huisvuilophaling verlengd 03 augustus 2018

De huisvuilophaling in Grimbergen zal nog zeker tot 10 augustus een uur vroeger starten omwille van de hittegolf. Door de aanhoudende hitte had Intradura in overleg met de huisvuilophalers beslist om de ophaling sinds 27 juli een uur vroeger te laten starten en dat tot 3 augustus. Omdat het warme weer blijft aanhouden, is de maatregel nu dus verlengd. Bewoners moeten hun huisvuil dus op tijd buiten zetten. (DBS)