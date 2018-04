Vrijwilligers halen 1,8 ton zwerfvuil op tijdens Lenteschoonmaak 11 april 2018

Lokale scholen, verenigingen en inwoners hebben tijdens de Grote Lenteschoonmaak samen zo'n 1,8 ton zwerfvuil opgeruimd. Het gaat om 223 witte zakken en 50 PMD-zakken.





Voor de eerste keer werd PMD-afval in aparte zakken ingezameld. De gemeente wil zo een beeld krijgen van wat het aandeel is van PMD bij zwerfvuil. De gemeenteraad heeft in februari immers besloten om toe te treden tot de statiegeldalliantie. "Onze diensten stellen vast dat een groot deel zwerfvuil bestaat uit plastic flesjes en blikjes. Bij deze actie was dat 22%", zegt milieuschepen Eddie Boelens (Groen).





(DBS)