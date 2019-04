Vrijwilligers gezocht voor oefenmomenten Nederlands DBS

15 april 2019

15u23 0 Grimbergen De gemeente is op zoek naar vrijwilligers voor babbelmomenten met anderstaligen. Heel wat mensen leren in Grimbergen Nederlands via het Centrum voor Basiseducatie (CBE) en via het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

Deze mensen zijn op zoek naar gelegenheden om hun Nederlands te oefenen, bijvoorbeeld via babbelmomenten zoals Café Combinne op donderdagnamiddag in Ter Borre.

In het kader van het integratiebeleid wenst het gemeentebestuur deze babbelmomenten uit te breiden en is dan ook op zoek naar vrijwilligers die enkele uurtjes per week of per maand willen meewerken aan zulke sessies.

Kandidaten kunnen zich melden bij Ingrid Hanssens van Ter Borre (Ingrid.hanssens@ocmw-grimbergen.be - 02 267 38 50) of bij Marijke Vrijders van Groep Intro (marijke.vrijders@groepintro.be - 0473/53.79.18).