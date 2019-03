Vrienden geven job op en starten bakkerij: “Beu dat we geen lekker brood meer vonden, dus bakken we het zelf” Dimitri Berlanger

17u02 0 Grimbergen Het is eens wat anders: in Beigem heeft een artisanale bakkerij de deuren geopend in plaats van gesloten. De achterkant van een voormalig café werd tot een kleine bakkerij omgetoverd. De twee bakkers van dienst, Didier en Baudouin, hebben hun job opgegeven voor hun passie. “Kwalitatief brood, lekkere baguettes, croissants en pistolets: je vindt het almaar moeilijker. We voorzien nu gewoon zélf wat we al die jaren hebben gemist.”

Didier Debourg (54) en Baudouin Guyot (58) zijn de nieuwe warme bakkers van Beigem. “Een gat in de markt”, lachen ze. Maar ook een vaststaand feit. “Er is nauwelijks nog een warme bakker te vinden in Grimbergen en al zeker niet in Beigem. We hebben er onze missie van gemaakt om dit probleem te verhelpen en zo onze buurt een dienst te bewijzen.”

Vaste job opgegeven

Beiden gaven hun job op om deze stap te zetten. Baudouin stond 20 jaar aan het hoofd van een communicatie- en marketingbedrijf. Didier wilde als 14-jarige wel bakker worden, maar belandde in de verzekeringssector. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. “Ik ben taarten en patisserie blijven bakken”, zegt Didier, die zijn jeugddroom alsnog in vervulling ziet gaan. Ook Baudouin bakt al jaren zijn eigen brood. “Het is iets helemaal anders, bovendien is het nog lekker ook”, zeggen de twee die al 25 jaar bevriend zijn. “Gedaan met schermen en computers. Nu gaan we bakken tot ons pensioen...”

Het geheime ingrediënt van het duo? Een specifieke soort bloem uit Hollange, die zowel in België als Frankrijk moeilijk verkrijgbaar is. “Alles begint bij goede bloem, alles staat en valt ermee. Die bloem wordt geproduceerd door een eeuwenoude molen, een supertraag procédé. Gelukkig kennen wij de leverancier.”

Bakkerij Boo is nog maar een paar dagen open, maar de klanten hebben hun weg naar de minibakkerij in de Gustaaf De Donderstraat - aan de achterkant van een oud-café - al gevonden. “Alles wat tot nog toe gebakken hebben, hebben we verkocht. Vooral de baguettes zijn een ‘hit’. In een viertal dagen tijd hebben we al 200 mensen vanuit heel Grimbergen over de vloer gekregen in ons klein bakkerijtje. De buurtbewoners zijn blij dat er opnieuw een warme bakker om de hoek woont, want tot nu toe moesten ze daarvoor naar de supermarkt of het centrum van Grimbergen.”

Voorlopig focust het duo zich vooral op brood en baguettes, maar na verloop van tijd willen ze ook taarten aanbieden. “Om twee of drie uur ‘s nachts opstaan, doet wel pijn", lacht Baudouin. “Maar sommige processen vergen eenmaal veel tijd. En de mensen verwachten dat alles klaar is op de moment dat je opent. Niet simpel, maar ‘that’s life’. We hebben er nu eenmaal zelf voor gekozen door alleen met kraakverse producten te werken.”

Veel geoefend

Uiteraard zijn de twee niet zomaar onvoorbereid aan het avontuur begonnen. “We hebben veel geoefend. Er zijn heel wat proefbaksels de revue gepasseerd. Bovendien zijn we ook gaan meedraaien in een aantal artisanale bakkerijen, onder meer in ‘La Boule’ in Sint-Gillis. Om de stiel onder knie te krijgen.”

De twee raden klanten aan om op voorhand via de webwinkel te bestellen. “Dan ligt alles zeker klaar en vermijden we grote overschotten van verse producten. Maar het is zeker geen verplichting. Zondag was echter alles al om half negen uitverkocht. En op is op. Als je online bestelt, ben je zeker.”

Alle informatie op www.boo.life