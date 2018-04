Voorbereidende werken in Lagesteenweg 11 april 2018

Langs de Lagesteenweg en de Bakkerstraat zijn voorbereidende werken gestart. De aannemer van De Watergroep zal langs de pare kant van de Lagesteenweg en langs de onpare kant (tot aan huisnummer 19) van de Bakkerstraat een noodleiding voorzien. Het gaat om een bovengrondse leiding die de huizen van water kan blijven voorzien tijdens de werken. In het voetpad zullen daartoe één of twee rijen klinkers moeten uitgehaald worden, en moeten er enkele verbindingsputten gemaakt worden in het voetpad. Daarna zullen voor alle huizen nog putten moeten worden gemaakt om de huisaansluitingen op deze noodleiding te koppelen. (DBS)