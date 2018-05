Voor elk wat wils op Strombeek Feest! 24 mei 2018

Het dorpscentrum staat komende zaterdag op zijn kop tijdens de zesde editie van 'Strombeek Feest!'. Dat evenement is een unieke samenwerking van lokale verenigingen en vrijwilligers, met de steun van de gemeente Grimbergen. Ruim dertig verenigingen zullen zich van hun beste kant tonen. Er is doorlopend voor elk wat wils: talloze optredens, workshops, dans, orgelmuziek en dj's, volksspelen, een springkasteel, een make-up- en kapsalon, karate-initiatie, barbecue, een spetterende toer van De Fanfarettes en een klinkend optreden van het Feniksorkest. En dan heb je natuurlijk ook de jaarlijkse rommelmarkt en kermis. Gemeentelijke basisschool 't Villegastje viert tegelijk ook het jaarlijkse schoolfeest. Strombeek Feest! vindt plaats op zaterdag 26 mei van 11 tot 17 uur in en rond het Vandernootpark, waar de muziek wel weerklinkt tot 22 uur. De schoolkinderen treden op tussen 12 en 14 uur.





