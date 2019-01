Voka vraagt spoedig herstel brug Robby Dierickx

18 januari 2019

14u32 0 Grimbergen Werkgeversorganisatie Voka vraagt een spoedig herstel van de brug aan Humbeek-Sas om de economische gevolgen voor de omliggende bedrijven zo min mogelijk te houden.

Door het ongeval met de brug is de watergebonden activiteit er donderdagochtend stilgevallen. Omdat de verschillende transportmodi in een uiterst competitieve omgeving opereren, vindt Voka een snelle oplossing noodzakelijk. “De binnenvaart is namelijk een belangrijke schakel in de keten voor het vervoer van grote hoeveelheden vloeibare en vaste bulk”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant. “Een tijdelijke opschorting van de binnenvaart heeft grote gevolgen. Zo zullen er nu meer vrachtwagens ingezet worden op de reeds verzadigde verkeersassen tussen Brussel en Willebroek, wat de leefkwaliteit van omwonenden niet bevordert, en ziet de Haven van Brussel een daling in zijn activiteiten. We verzoeken de verschillende partijen dan ook om hun verantwoordelijkheden op te nemen en te zorgen voor een spoedig herstel van de brug.”