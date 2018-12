Vlaams geld voor fietsbrug en -snelweg DBS

24 december 2018

10u01 0 Grimbergen Het investeringsplan van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) betekent ook goed nieuws voor Grimbergen. “Voor een fietsbrug over de A12 wordt 6,8 miljoen euro uitgetrokken. Voor de fietssnelweg Kanaalroute Noord 2,9 miljoen euro”, zegt Philip Roosen (N-VA), vanaf 1 januari schepen van Mobiliteit.

“Deze twee initiatieven zullen fietsen niet alleen toegankelijker maar tevens ook veiliger maken. Ook de investeringen in de Ringtrambus zullen voor de inwoners van Grimbergen een grote meerwaarde betekenen. Deze busverbinding biedt namelijk een alternatief voor de structurele files in de Noordrand. Deze investering zal in totaal maar liefst 48 miljoen euro bedragen. De werken hiervan starten ook al volgend jaar.”