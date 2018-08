Vissen moeten wachten tot na jaarmarkt TE WEINIG ZUURSTOF IN VIJVER BORGT DOOR DEFECTE POMPEN DIMITRI BERLANGER

31 augustus 2018

02u26 0 Grimbergen Op de vijver van de Borgt zijn een tiental dode vissen komen bovendrijven. De karpers zijn gestorven door zuurstofgebrek. De pompen die voor de zuurstoftoevoer moeten zorgen, zijn defect. "Onze diensten zullen ze nakijken, maar dat zal pas na de jaarmarkt kunnen", zegt schepen Eddie Boelens (Groen).

De twee vijvers liggen in het natuurgebied Ter Tommen in wijk Borgt. In een ervan drijven kadavers van vissen rond, waarschijnlijk karpers. Volgens gemeenteraadslid Bart Laeremans (Vernieuwing) worden de vijvers slecht onderhouden. "De fontein van de kleine vijver werkt niet meer, wat mee aan de basis kan liggen van de vissterfte door zuurstofgebrek. In de andere vijver spuit het water wel nog omhoog en liggen er geen dode dieren. Maar ook die vijver is al lang niet meer onderhouden. Een groot deel van het water is bedekt met een soort mos, algen of kroos en er liggen ook heel wat afgebroken takken in. Ook de omgeving van de vijver, met name langs de kant van de Fazantenstraat, is slecht onderhouden. Ik vraag dan ook dat er dringend ingegrepen wordt."





Volgens milieuschepen Eddie Boelens (Groen) wordt er wel degelijk geïnvesteerd in de vijvers. "We hebben twee nieuwe pompen gekocht voor de zuurstoftoevoer in het water. Sinds een paar dagen blijkt dat die niet naar behoren meer functioneren. Ze vallen telkens weer uit. Het is zaak om ze nu aan land te halen om te zien of het gaat om een verstopping of een kortsluiting. Dat moet met het bootje van de gemeente gebeuren, maar onze diensten hebben momenteel de handen vol met de aankomende jaarmarkt. We doen wat we kunnen en zullen dit zo snel mogelijk proberen oplossen."





Waterkwaliteit verbeteren

Boelens wijst erop dat ook voor de andere gemeentelijke vijvers ingrepen gepland zijn. "Met name in de Piereman en de Schaasput in Grimbergen centrum komen er maatregelen om de kwaliteit van het water te verbeteren. Zo gaan we werken met een systeem van korrels om het slib op te lossen. Dit zal in twee fases gebeuren. Vooral in de Piereman is de vijver helemaal dichtgeslibd. Verder zullen ook de boorden vervangen worden. Met het 'Trage wegen'-budget willen we ook de weg rond de vijver herinrichten. Daarnaast zal er ook snoeiwerk aan overhangende takken gebeuren en een aantal aanplantingen gedaan worden. De werken zijn uitbesteed en zullen in september van start gaan. Er is 35.000 euro voor uitgetrokken."