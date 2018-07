Vikingen 'Zomeren' in het MOT 05 juli 2018

Tijdens de zomervakantie komen de Vikingen naar het MOT (Museum voor Oudere Technieken). Gezinnen met kinderen van 3 tot 12 jaar zijn welkom voor een heleboel workshops. 'Zomeren in het MOT' is animatie voor gezinnen met kinderen op maandag, woensdag en vrijdag in juli en augustus doorlopend van 10 tot 16 uur. Deze zomer staat alles in het teken van de Vikingen. Deze stoere krijgers kwamen in de vroege middeleeuwen uit het Noorden naar onze streken. Ze kwamen hier op rooftocht, maar ze brachten ook hun kennis mee op het vlak van scheepsbouw, zeevaart, glas- en metaalbewerking. De deelnemers volgen hun spoor en maken een Vikingschild, houtsnijwerk, stoere sieraden, Vikingskoebidoe en koken als een Viking. Inschrijven op voorhand is niet nodig. (DBS)