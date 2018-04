Vijftien illegalen gevat 27 april 2018

02u29 0

Een 15-tal illegalen zijn gisteren gevat door de politie van Grimbergen. "Donderdagochtend sprong een 15-tal personen uit een vrachtwagen toen die stopte aan de loskade van de firma Krëfel in Humbeek. Al snel konden er zes personen onderschept worden. Na een uitgebreide zoekactie werden er nog 10 aangetroffen in het Kattemeuterbos. Meer informatie over de actie kunnen we voorlopig niet kwijt", zegt korpschef Jurgen Braekmans. De politiezone werd tijdens de actie ondersteund door zone KASTZE, VIMA, KLM en de federale politie. Die laatste zette een helikopter in.





(VDBS)