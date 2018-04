Vierde kuiken maakt slechtvalkgezinnetje compleet 24 april 2018

In de toren van de basiliek van Grimbergen zijn intussen vier slechtvalkjes geboren. Daarmee zijn alle kuikens uit de eitjes.





De eerste drie zagen donderdag het levenslicht. Zaterdag kwam uiteindelijk ook het vierde en laatste eitje uit. Net op tijd voor de Lentemarkt van voorbije zondag. Er was opnieuw een infostand over de slechtvalken voorzien waar je bij allerlei specialisten terechtkon voor een woordje uitleg. Net als de voorbije jaren kan je de avonturen van het jonge slechtvalkgezinnetje live volgen op de televisie in de hoek naast de basiliek. Ook via de Facebookpagina 'Slechtvalken in Grimbergen' komen er geregeld updates. Al sinds een paar jaar broeden er slechtvalken in de toren van de basiliek. Daartoe werd door vrijwilligers een speciale nestkast voorzien.





(DBS)