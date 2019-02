VIDEO. Totale blokkade maar niet voor de doden Dimitri Berlanger

13 februari 2019

10u00 4 Grimbergen In Grimbergen versperren betogers en vakbondsmilitanten de weg naar het industrieterrein, maar voor het crematorium maken ze een uitzondering.

Geen doorkomen aan vanochtend aan de industriezone Cargovil op de grens van Vilvoorde, Grimbergen en Zemst. Behalve dan voor de overledenen... In de zone bevindt zich namelijk het crematorium Daelhof. Omwille van de gevoelige materie kwam er aanvankelijk heel wat politie aan te pas. “We hebben een gentleman’s agreement gesloten”, zegt een van de actievoerders. “Deze zone is voor ons heel belangrijk omdat de distributiecentra van giganten als Aldi, Carrefour en C&A er gevestigd zijn. Er komt dus niemand in of uit. Maar uiteraard maken we voor de overledenen en hun rouwende familie een uitzondering. We hebben zelfs een bondgenoot gevonden in de politie want zij checken het voor ons bij de mensen die zich aandienen.”