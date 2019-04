VIDEO. 100-jarige Flor kreeg op zijn vijfde van dokter te horen dat hij maar kort ging leven: “Ik heb toch maar mooi het tegendeel bewezen” Dimitri Berlanger

16 april 2019

16u57 0 Grimbergen Groot feest vandaag bij woonzorgcentrum Orelia Iris in Strombeek-Bever. Florimond De Laet, één van de bewoners, werd er 100. Sowieso een straffe stoot en al zeker als je weet dat hij op zijn vijfde nog te horen kreeg van de dokter dat hij niet lang zou leven.

Flor De Laet werd op 16 april 1919 geboren in Boom. Als jongste van een gezin met vier kinderen groeide hij op in een liefdevolle familie. Hij woonde zijn hele leven in Boom en werkte er als technisch tekenaar bij de Boomse Metaalwerken.

Nu op zijn honderdste heeft hij een zoon, twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Dat hij vandaag überhaupt 100 wordt, mag overigens een wonder heten. Op zijn vijfde voorspelde de dokter hem nochtans een kort leven. Zijn moeder werd er op voorbereid dat haar zoontje niet heel oud zou worden. Zijn luchtwegen en longen waren immers veel te zwak. “Ik was een ziekelijk kind”, herinnert Flor zich nog goed. “Ook mijn vader en enkele tantes en nonkels stierven allemaal in diezelfde periode en op relatief jonge leeftijd. Waarschijnlijk speelde dat ook mee. Ik was vooral week aan longontstekingen. Daar heb ik in die periode wel vaak mee gesukkeld. Maar kijk: ik ben er vandaag nog altijd (lachje).”

Is het daarom dat Flor altijd erg sportief geweest is? Aan zijn tijd bij de turnkring en de zwemclub in Boom heeft hij in elk geval de beste herinneringen. Postzegels verzamelen zorgde dan weer voor momentjes van rust in zijn leven.

Sinds 2012 woont Flor in woonzorgcentrum Orelia Iris in Strombeek-Bever. Zijn echtgenote overleed een jaar later. “Toch is hij die tegenslag te boven gekomen”, zegt zoon Frans. “Hij ziet er gelukkig uit vandaag. Hij heeft ook geluk gehad in zijn leven. Na die onheilstijding op jonge leeftijd werd hij na WOII opgeroepen om de Belgische kust te helpen ontmijnen. Het was net op een van die schaarse dagen dat hij vrijaf had dat veel van zijn kameraden omkwamen toen een mijn ontplofte. Vandaag is hij gelukkig omdat hij zich hier thuis voelt bij al zijn medebewoners en het personeel dat zijn best doet voor iedereen.”

Flor is dan ook een graag geziene gast in het woonzorgcentrum. Bijna alle bewoners, maar ook familie en het personeel – tot zelfs de klusjesman toe – waren present om Flor te vieren. “Hij is een lieve, wijze en zachtaardige man. Een vriend van iedereen”, klinkt het algemeen.

De gigantische verjaardagstaart mocht niet ontbreken. Flor blies vlot alle kaarsjes uit al zorgde het duidelijk ook voor een moment van ontroering bij de eeuweling. Hoe Flor zo oud geworden is? “Steeds positief in het leven staan, zijn medische voorschriften strikt opvolgen en omringd worden door een liefhebbende familie”, schatten zijn verzorgers in.

Hét recept dus om honderd jaar te worden. Mogelijk is ook veel witloof eten bevorderlijk want dat is zijn lievelingsgerecht. En speciaal voor Flor staat het regelmatig op het menu in het rusthuis.