Verwarming in Sint-Amandskerk kapot: misvieringen in kapel DBS

14 januari 2019

18u36 0 Grimbergen In de Sint-Amandskerk van Strombeek-Bever vinden tot zeker de lente geen misvieringen meer plaats. Oorzaak is een kapotte verwarming. Voorlopig wordt uitgeweken naar de kapel van de nabijgelegen Sint-Jozefsschool.

De parochianen in Strombeek-Bever gaan voor hun zondagse misviering om 10.30 uur niet meer naar de Sint-Amandskerk. De verwarmingsinstallatie op mazout is kapot. Bovendien ontsnapt er CO2 langs de leidingen. “Sinds eind augustus is de verwarming dan ook niet meer aangezet”, zegt Odiel Schelfhout, voorzitter van de Kerkraad. “We gaan niet riskeren dat mensen flauw vallen. CO2 is een gevaarlijke stof.”

Omdat het nu ook te koud is om er nog een uurtje stil te zitten, is de wekelijkse misviering van de kerk verplaatst naar de kapel in de Sint-Jozefsschool. “Daar kan zowat 120 man zitten, dus dat is vrij ruim. De begrafenissen vinden wel in Grimbergen plaats. Daarvoor is de kapel toch te klein en bovendien kan je er niet parkeren door de grote rioleringswerken die momenteel aan de gang zijn. Ook de catechese voor de eerste communie vindt in de kapel plaats. De kerk is wel nog gewoon toegankelijk overdag, bijvoorbeeld voor mensen die een kaarsje willen doen branden.”

De Kerkraad kijkt naar de gemeente, die eigenaar is van de kerk. “Ik heb al een paar keer gebeld. De centen zijn voorradig maar er moet nog een installateur aangesteld worden.”

“In de loop van dit jaar zal de verwarming zeker in orde gebracht worden”, belooft burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “We gaan een gloednieuwe installatie voorzien op gas.”