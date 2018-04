Verwarde winkeldievegge weet van geen ophouden 14 april 2018

02u45 0

Een vrouw uit Grimbergen riskeert twee maanden cel voor twee winkeldiefstallen. Op 15 september werd ze in het Carrefourfiliaal op de Wolverstemsesteenweg betrapt toen ze huishoudproducten en een hoofdtelefoon verborg in haar handtas. Omdat ze al vier keer eerder in soortgelijke omstandigheden tegengehouden was, werd de politie erbij gehaald. Dit weerhield haar er niet van om een dag later aan de overkant van de steenweg een printer proberen te stelen. Gezien de labiele toestand van de vrouw werd beslist om de zaak uit te stellen naar 12 juni, teneinde haar voorlopge bewindvoerder te kunnen oproepen. (WHW)