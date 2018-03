Vernieuwing vraagt verfraaiing oostkant Verbrande Brug 19 maart 2018

Omdat het gemeentebestuur volgens Vernieuwing talmt bij de verfraaiing van de oostkant van de wijk Verbrande Brug in Grimbergen heeft de oppositiepartij gistermiddag actie gevoerd op het Tresignieplein. Met spandoeken en een schildpad werd het schepencollege traagheid verweten. "Er moet dringend iets gebeuren in de wijk", aldus gemeenteraadslid Bart Laeremans. Al sinds begin deze legislatuur vraagt Vernieuwing een masterplan voor de oostkant van de Verbrande Brug. Het schepencollege liet destijds weten dat een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld zou worden, maar daar is het nog steeds op wachten. "Nochtans is de omgeving volledig aan het verloederen", weet Laeremans. "Dit is erger dan traagheid: het gaat om schuldig verzuim. Gevolg is dat de sluipende industrialisering van deze wijk verder kan gaan en dat de NV Waterwegen en Zeekanaal haar wil kan opleggen. De gemeente moet een duidelijk inrichtingsplan uitwerken, waarmee woonzekerheid wordt geboden voor de bewoners en er tegelijk een duidelijke afbakening komt voor de ambachtelijke zone. In deze wijk moet bovendien een verbod worden ingevoerd op vervuilende bedrijven en op afvalverwerkers." (RDK)