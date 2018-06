Vernieuwing trekt "ongebonden" naar kiezer 13 juni 2018

'Vernieuwing' heeft de 33 kandidaten voorgesteld die deel zullen nemen aan de verkiezingen.

Lijsttrekker Bart Laeremans was in 2012 nog de populairste politicus in Grimbergen, met liefst 2.776 voorkeurstemmen. Maar door zijn 'Vlaams Belang-stempel' verdwenen hij en de andere verkozenen van Vernieuwing naar de oppositiebanken. In 2015 trok hij de deur bij Vlaams Belang echter definitief achter zich dicht.





Volgens Laeremans is Vernieuwing vandaag een onafhankelijke ledenvereniging die "vrij en ongebonden naar de kiezer trekt, zonder structurele partijbanden".





Vernieuwing kiest naar eigen zeggen voor een goede geografische spreiding van de kandidaten, om "voeling in alle deelgemeenten te hebben". Zestien kandidaten stonden al in 2012 op de lijst van Vernieuwing, de zeventien overigen zijn nieuwkomers. Plaatsen twee en drie zijn voor gemeenteraadsleden Karlijne Van Bree en Eric Nagels. Lijstduwer is Robert Van Driquelle, die 36 jaar geleden al op een Volksunie-lijst stond. Tot slot kreeg ook Johan Geldof, zoon van gewezen VU-raadslid Omer Geldhof, een plaats op de lijst. (DBS)