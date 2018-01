Vernieuwing trakteert op wandelkalender 02u30 0 Lukas De kalenders worden de komende week bedeeld door een 40-tal vrijwilligers. Grimbergen Oppositiepartij 'Vernieuwing' trakteert de Grimbergse gezinnen met een opmerkelijk Nieuwjaarspresentje: de komende dagen belanden liefst 17.000 'wandelkalenders' in de brievenbussen.

Iedere maand is voorzien van een gedetailleerde kaart, uitleg en foto's van een wandeltraject van 4 tot 12 km. Alle wandelingen vertrekken in Grimbergen, maar een deel ervan lopen gedeeltelijk of grotendeels op het grondgebied van een buurgemeente. "Het gaat deels om bestaande wandelingen of fietstochten die al op websites te vinden zijn en die soms uitgebreid worden met een Grimbergs verlengstuk (Hollewegenwandeling, Neromwandeling,...)", legt fractieleider Bart Laeremans uit. "Toch zijn er ook vier wandelingen die nergens geregistreerd zijn en die we dus zelf gecreëerd hebben, met name de wandelingen rond de Kraaienberg, Beigem, het 's Gravenbos en het Kattemeuterbos."





Landelijk karakter

Vernieuwing wil met de kalender zijn nieuwjaarswensen aanbieden, maar heeft uiteraard ook een politieke agenda. "We moeten er alles aan doen om het landelijk karakter van onze regio ook in de toekomst te verzekeren. Zo blijven wij van oordeel dat Beigem en Humbeek hun eigenheid moeten behouden en dus niet aan mekaar mogen vastgebouwd worden. Open ruimte is kostbaar, draagt sterk bij tot de leefkwaliteit van onze streek en moet dus maximaal behouden worden. Daarnaast willen we de mooiste hoeken van onze gemeente en omgeving beter bekend maken bij onze eigen inwoners. Dit gebeurt vandaag te weinig."





(DBS)