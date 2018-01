Verlengde kerstmarkt was schot in de roos 02u28 0 Foto Dieter Nijs

De kerstmarkt in Grimbergen blies dit jaar 30 kaarsjes uit en dat werd gevierd met een extra lange editie. Niet twee, maar drie dagen lang konden de bezoekers de kerstsfeer opsnuiven bij de vele chalets.





Voor één keer opende de kerstmarkt niet op zaterdagmiddag, maar wel op vrijdagavond. "Het openingsconcert was een groot succes", zegt burgemeester Marleen Mertens (CD&V). "Ook zaterdag kwam weer veel volk genieten." Zo'n 10.000 bezoekers struinden tussen de 80 versierde kerstchalets en genoten van poffertjes, kastanjes en glühwein of tikten hun kerstcadeaus op de kop. Enkel de sneeuw bleek zondag een kleine spelbreker. "Door de sneeuwval 's ochtends kwam de ambiance pas later op gang. Maar zodra het weer opklaarde, stroomde het volk toe." De hoogtepunten van het evenement waren de feeërieke lichtparade en het slotvuurwerk.





(DCFS)