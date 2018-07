Veldkant viert drie dagen feest 13 juli 2018

De inwoners van de wijk Veldkant vieren van 13 tot en met 16 juli hun jaarlijkse volkskermis. Vanavond vanaf 21 uur wordt de toon meteen gezet met een live-optreden van Ruth McKenny. Zaterdag start om 14 uur met een rommelmarkt. Nadien is er gratis kinderanimatie en de elfde editie van de Veldkantjogging in het Lintbos. 's Avonds is het vanaf 21 uur de beurt aan coverband Magnet Party om voor de nodige ambiance te zorgen. De 'Nacht van de Veldkant' gaat nadien door tot 3 uur met verschillende deejay's in samenwerking met Jeugdhuis Rafiki. Zondag is er 's ochtends vanaf 9 uur het vertrek van de oldtimerrondrit voor tractoren en in de namiddag de oldtimershow. Maandag sluit de kermis af met 's ochtends de jaarmarkt en de schieting op de liggende wip.





(DBS)